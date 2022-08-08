"Отопительного сезона не будет": глава ВГА Славянска заявил о консервации систем отопления в городе

Об этом Лях сообщил в Facebook.

"Управляющие компании продолжают подготовку многоэтажного жилищного фонда к зиме. Сливают воду, консервируют систему отопления. Некоторые уже справились на 100%. Другие еще в процессе. Суть одна: отопительного сезона не будет. И это также требует тщательной подготовки. Чтобы в послевоенном будущем жильцы смогли спокойно проводить зимы в своих теплых квартирах. А пока – так", - написал Лях.

Глава ВГА также призвал горожан эвакуироваться.

"К сожалению, город продолжают обстреливать. Поэтому не забываем об эвакуации", - сказал Лях.

Ранее Лях предупредил, что зимой в Славянске не будет газа и в многоэтажках почти невозможно будет перезимовать, а единственными способами отопления останутся электричество или котлы на другом топливе. Также он спрогнозировал проблемы с водой и канализацией.

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