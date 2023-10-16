"Мстить за мусульман": неизвестный открыл стрельбу в Брюсселе, погибли двое шведов
В понедельник, 16 октября, в результате стрельбы в центре Брюсселя погибли два шведа. Стрелок заявил, что является членом ИГИЛ и таким образом "мстит за мусульман"
Нападение произошло в 19:00 по местному времени, у бульвара Ипр. По информации местных СМИ, нападающий стрелял из автоматической винтовки. Также отмечается, что жертвы, вероятно, были шведами.
Сборная Швеции по футболу играет против Бельгии в отборочном матче к Евро-2024, хотя пока не известно, были ли жертвы в городе во время матча.
По данным прокуратуры, вероятный нападающий все еще находится на свободе.
HLN сообщает, что, по словам очевидцев, злоумышленник кричал "Аллах акбар", сам нападающий в видеообращении заявил, что является членом ИГИЛ. В соцсетях распространяется видео, на котором мужчина говорит по-арабски, что мстит за смерть мусульман и что это он застрелил двух шведов.
"В своей жесточайшей речи он сказал, что застрелил двух человек, чтобы отомстить за мусульман", - говорится в сообщении СМИ.
Премьер Бельгии Александр Де Кроо призвал жителей Брюсселя "быть внимательными", пока злоумышленник еще не задержан.
В городе повысили уровень террористической безопасности до 4 уровня – она объявляется "когда угроза серьезная и очень неизбежна". Матч отбора был приостановлен и перенесен. Две станции метро у стадиона закрыты. На стадионе была паника, люди массово покидали его.
Тем временем Франция усилила границу с Бельгией.
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