Видео уничтожения 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка опубликовала на своей официальной странице в Facebook.

Вместе с ней ВСУ ликвидировали также несколько 122-миллиметровых установок Д-30.

Смотрите видео по ссылке .

По состоянию на 10 мая Вооруженные силы Украины уволили 4 населенных пункта в Харьковской области: Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

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