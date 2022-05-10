"Отныне валяется кучкой металлолома": 59-я бригада показала видео уничтожение вражеской гаубицы
Военные 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С" оккупантов
Видео уничтожения 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка опубликовала на своей официальной странице в Facebook.
Вместе с ней ВСУ ликвидировали также несколько 122-миллиметровых установок Д-30.
Смотрите видео по ссылке .
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