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Отныне в "Дии" можно отправить средства для ВСУ через UNITED24

18 мая, 2022 среда
13:21
война с Россией

С 18 мая в приложении "Дия" стало возможно отправлять средства на нужды ВСУ через платформу UNITED24

Об этом сообщило Минцифры в телеграме .

"Отправить донейты через UNITED24 на помощь армии теперь можно в приложении "Дия". Фандрейзинговая платформа UNITED24 - главное окно для сбора пожертвований в поддержку Украины, которую запустили по инициативе президента Владимира Зеленского", - отметили в министерстве.

Это первая в мире столь масштабная франдрейзинговая платформа от имени государства. Со дня запуска платформы на счета НБУ перечислили 733 млн грн.

Чтобы отправлять средства через "Дию", необходимо обновить приложение, на главном экране выбрать "Помочь армии", ввести сумму и оплатить картой через Apple Pay или Google Pay.

Деньги поступают на официальные счета НБУ, привязанные к профильным министерствам, обеспечивающим прозрачное распределение и отчетность. Их будут тратить на оборону и разминирование, медицинскую помощь и восстановление Украины.

  • 5 мая в Украине заработало единое окно для сбора благотворительных пожертвований в поддержку страны UNITED24.

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