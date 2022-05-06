Отныне в "Дии" можно изменить имя и местонахождение ФЛП

Об этом сообщил в телеграме глава Минцифры Михаил Федоров.

"Запустили новую услугу для предпринимателей на портале "Дия" - теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн. Не нужно идти в городской совет, ЦНАП или к нотариусу, ждать в очереди, заплатить 250 грн, чтобы подать заявление и снова ждать несколько суток, пока его обработают", - подчеркнул он.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить заявление на портале "Дия" , которое будет рассмотрено в течение суток. Стоит изменение местонахождение и имени ФЛП 190 грн вместо 250 грн.

С 1 апреля на портале "Дия" можно снова внести изменения в ФЛП или закрыть его.

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