Отныне в "Дии" можно изменить имя и местонахождение ФЛП
С 6 мая сменить ФИО и местонахождение можно на портале "Дия" и за меньшую плату
Об этом сообщил в телеграме глава Минцифры Михаил Федоров.
"Запустили новую услугу для предпринимателей на портале "Дия" - теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн. Не нужно идти в городской совет, ЦНАП или к нотариусу, ждать в очереди, заплатить 250 грн, чтобы подать заявление и снова ждать несколько суток, пока его обработают", - подчеркнул он.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить заявление на портале "Дия" , которое будет рассмотрено в течение суток. Стоит изменение местонахождение и имени ФЛП 190 грн вместо 250 грн.
- С 1 апреля на портале "Дия" можно снова внести изменения в ФЛП или закрыть его.
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