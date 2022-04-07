Отныне в чате "Евраг" можно сообщить об убийцах в Буче, Ирпене и Гостомеле
Любая информация в чате "Еврог" поможет сделать "известными" на весь мир тех, кто совершал геноцид украинцев в Буче, Ирпене и Гостомеле
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
"Сердца украинцев всколыхнули зверства врага на Киевщине. Каждый причастный к геноциду должен быть найден и наказан. Поэтому мы запускаем новый раздел в чатботе "Еврог" – сообщите о живых палачах и убийцах в Буче, Ирпене, Гостомеле", – говорится в сообщении.
Чтобы сообщить об убийцах нужно перейти в "Евраг" с главного экрана "Действия" или по ссылке. Авторизоваться в боте через "Действие". Нажмите "Убийцы в Буче, Ирпене, Гостомеле". Выбрать город и отправить всю информацию: геолокацию, фото, видео и описание. В описании нужно указать фамилию, имя и отчество захватчика, военное подразделение, его действия в период вторжения и отношения к окружающим (пытки, убийства мирных жителей).
"Ваша информация поможет сделать "известными" на весь мир тех, которые творили геноцид украинцев. Пишите в "Евраг", чтобы превратить жизнь каждого из них в ад. Они никогда не смоют кровь со своих рук. Они за это заплатят", – подчеркнули. в Центре.
- В начале марта в Минцифре создали чатбот в Telegram "Евраг", с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.
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