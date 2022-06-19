Об этом сообщило МВД в телеграмме .

Получить паспорт, даже если ты за границей. Правительство приняло экспериментальный проект, который позволит украинцам оформлять ID-карты и загранпаспорта, если они находятся за пределами страны.

Документы будут приниматься в обособленных подразделениях госпредприятия "Документ" за границей.

В каких странах это можно будет сделать, пока неизвестно. Реализовать проект собираются в течение двух лет.