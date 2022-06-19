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Отныне украинский паспорт можно получить за границей

19 июня, 2022 воскресенье
16:05
новости Украины

Правительство разрешило оформлять украинский и загранпаспорта за границей

Об этом сообщило МВД в телеграмме .

Получить паспорт, даже если ты за границей. Правительство приняло экспериментальный проект, который позволит украинцам оформлять ID-карты и загранпаспорта, если они находятся за пределами страны.

Документы будут приниматься в обособленных подразделениях госпредприятия "Документ" за границей.

В каких странах это можно будет сделать, пока неизвестно. Реализовать проект собираются в течение двух лет.

  • 23 мая заработала услуга одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта

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Общество
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