Отныне украинский паспорт можно получить за границей
Правительство разрешило оформлять украинский и загранпаспорта за границей
Об этом сообщило МВД в телеграмме .
Получить паспорт, даже если ты за границей. Правительство приняло экспериментальный проект, который позволит украинцам оформлять ID-карты и загранпаспорта, если они находятся за пределами страны.
Документы будут приниматься в обособленных подразделениях госпредприятия "Документ" за границей.
В каких странах это можно будет сделать, пока неизвестно. Реализовать проект собираются в течение двух лет.
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23 мая заработала услуга одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта
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