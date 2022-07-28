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Отныне украинские беженцы могут получить вид на жительство в Польше Diia.pl

28 июля, 2022 четверг
07:38
война с Россией

С 27 июля украинские беженцы могут получить цифровой вид на жительство в Польше Diia.pl в приложении mObywatel

Об этом сообщила Минцифра в телеграмме .

"Diia.pl - цифровой документ в местном приложении mObywatel, ставший официальным основанием пребывания в Польше. Его можно использовать в любых жизненных ситуациях: подтвердить личность, получить госуслуги или при пересечении границы с ЕС. Получить цифровой документ могут украинцы, которые через полномасштабную войну эвакуировали в Польшу", - подчеркнули в министерстве.

Для этого нужно быть совершеннолетним гражданином Украины, иметь польский идентификационный номер PESEL и активный доверенный пароль.

В Минцифре отметили, что более миллиона украинцев получили PESEL, а более 80 тыс. - цифровые виды на жительство.

  • 22 июля украинские беженцы получили право на пересечение границ Евросоюза с электронным документом Diia.pl.

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