Об этом сообщила Минцифра в телеграмме .

"Diia.pl - цифровой документ в местном приложении mObywatel, ставший официальным основанием пребывания в Польше. Его можно использовать в любых жизненных ситуациях: подтвердить личность, получить госуслуги или при пересечении границы с ЕС. Получить цифровой документ могут украинцы, которые через полномасштабную войну эвакуировали в Польшу", - подчеркнули в министерстве.

Для этого нужно быть совершеннолетним гражданином Украины, иметь польский идентификационный номер PESEL и активный доверенный пароль.

В Минцифре отметили, что более миллиона украинцев получили PESEL, а более 80 тыс. - цифровые виды на жительство.

22 июля украинские беженцы получили право на пересечение границ Евросоюза с электронным документом Diia.pl.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb