Отныне у России нет железнодорожного сообщения ни с одной страной ЕС, - Укрзализныця
С 28 марта Финляндия отменяет железнодорожное пассажирское сообщение со страной-агрессором. РФ больше не имеет железнодорожного сообщения с ЕС
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
27 марта состоятся последние рейсы Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки, которые обеспечивал финский оператор поездов VR.
"Мы продолжали эксплуатировать Allegro в соответствии с инструкциями властей, чтобы обеспечить доступ к Финляндии для финнов. В течение этих недель люди, желавшие уехать из России, успели покинуть страну", - сообщил Старший вице-президент по обслуживанию пассажиров VR Топи Симола.
Также Финляндия прекращает и грузовые железнодорожные перевозки из РФ.
"Укрзализныця призывает и дальше продолжить железнодорожную блокаду России и ускорить принятие решения по остановке транзитного маршрута между Китаем и Польшей, проходящего через Россию и Беларусь. Также Укрзализныця призвала в официальном письме членов Организации сотрудничества железных дорог прекратить перевозки с Россией и отлучить ее представителей от участия в международных организациях и лишить права принимать какие-либо решения", - добавляют в пресс-службе.
Ранее российские железные дороги, белорусская железная дорога и их дочерние компании были исключены из Международного союза железных дорог (UIC).
- Напомним, Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 27 марта.
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