Отныне разрешение на выезд ребенка за границу можно оформить в "Дии"
Верховная Рада разрешила украинцам оформлять выезд ребенка за границу онлайн в "Дии"
Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграме.
"Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в "Дии". Соответствующий законопроект №6146 приняла Верховная Рада Украины. Это означает, что один из родителей сможет давать разрешение на выезд ребенка до 16 лет за границу онлайн", - подчеркнули в ГПСУ.
Раньше для выезда ребенка за границу с одним родителем нужно было получать нотариально заверенное письменное согласие.
- 13 марта правительство усилило контроль над выездом за границу детей из уязвимых категорий.
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