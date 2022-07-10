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Отныне разрешение на выезд ребенка за границу можно оформить в "Дии"

10 июля, 2022 воскресенье
17:04
Технологии Приложение "Дия"

Верховная Рада разрешила украинцам оформлять выезд ребенка за границу онлайн в "Дии"

Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграме.

"Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в "Дии". Соответствующий законопроект №6146 приняла Верховная Рада Украины. Это означает, что один из родителей сможет давать разрешение на выезд ребенка до 16 лет за границу онлайн", - подчеркнули в ГПСУ.

Раньше для выезда ребенка за границу с одним родителем нужно было получать нотариально заверенное письменное согласие.

  • 13 марта правительство усилило контроль над выездом за границу детей из уязвимых категорий.

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