"Отныне никаких пленных. Позвоните маме в последний раз": Командование сил спецопераций ВСУ обратилось к российским военным
Командование Сил специальных операций ВС Украины обратилось к российским артиллеристам и предупредили, что теперь оккупантов в плен не будут брать, а сразу будут убивать
Об этом сообщает официальный Facebook командование сил спецопераций ВСУ.
"Братство ССО Украины передает привет российским артиллеристам! Мы вас приветствуем: после того, как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких – вы, черви, стали нашей целью номер один. Объясняем вам, Ваньки: вы вроде бы далеко и стреляете за целями которых не видите.Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские сады, школы и больницы – все это для вас просто целые. черви: вы своих целей не видите и вам вроде бы легче. Но поверьте: легче вам мерзость уже не будет никогда. Информация о вас – уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанные минуты", - говорится в заявлении сил спецопераций ВСУ.
Украинцы отметили, что теперь никаких российских артиллеристов взять в плен не будут.
"Отныне никаких пленных российских артиллеристов больше не будет. Никакого пощады, ни одно "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет. Каждый расчет не имеет значения: командир, водитель, заряжающий наводчик - будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли. Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал. Мы не смерть, мы хуже!", - завершили заявление военные.
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