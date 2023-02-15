Отныне марку "Воины света. Воины добра" можно приобрести в отделениях Укрпочты

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в телеграмме .

"С сегодняшнего дня в наших отделениях можно не только обменять лампочки, но и приобрести марку, посвященную тем, кто делает все возможное и невозможное, чтобы она светилась в вашем доме - "Воины Света. Воины Добра". Это те, кто ежедневно тяжело работает на то, чтобы мы имели связь с близкими и возможность выйти в соцсети, чтобы прочитать этот пост или последние новости, чтобы мы продолжали рутинные дела и заботились о самых маленьких", - написал он.

Марки в блоке названы в честь различных коммунальных служб - "Дорожники", "Связи", "Энергетики", "Водопоставщики" и "Газовики".

Тираж почтового блока составляет 300 тысяч, номинал каждой марки – М. Автор выпуска Александр Никитюк.

"Именно им (и, конечно, ВСУ) мы благодарим каждое утро, когда, несмотря на обстрелы, имеем возможность доехать до работы или родных, умыться теплой водой, выпить кофе и иметь температуру помещения больше, чем на улице. Спасибо, как всегда, по-своему – выпуском почтового набора, в который входят: блок марок, конверт и открытка "Воины света. Воины добра", - добавил Смилянский.

Почтовые наборы можно купить в отделениях Укрпочты и онлайн.