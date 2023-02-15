Отныне марку "Воины света. Воины добра" можно приобрести в отделениях Укрпочты
С сегодняшнего дня, 15 февраля, в отделение Укрпочты можно будет приобрести новую марку, посвященную украинским "чрезвычайным" - "Воины света. Воины добра"
Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в телеграмме .
"С сегодняшнего дня в наших отделениях можно не только обменять лампочки, но и приобрести марку, посвященную тем, кто делает все возможное и невозможное, чтобы она светилась в вашем доме - "Воины Света. Воины Добра". Это те, кто ежедневно тяжело работает на то, чтобы мы имели связь с близкими и возможность выйти в соцсети, чтобы прочитать этот пост или последние новости, чтобы мы продолжали рутинные дела и заботились о самых маленьких", - написал он.
Марки в блоке названы в честь различных коммунальных служб - "Дорожники", "Связи", "Энергетики", "Водопоставщики" и "Газовики".
Тираж почтового блока составляет 300 тысяч, номинал каждой марки – М. Автор выпуска Александр Никитюк.
"Именно им (и, конечно, ВСУ) мы благодарим каждое утро, когда, несмотря на обстрелы, имеем возможность доехать до работы или родных, умыться теплой водой, выпить кофе и иметь температуру помещения больше, чем на улице. Спасибо, как всегда, по-своему – выпуском почтового набора, в который входят: блок марок, конверт и открытка "Воины света. Воины добра", - добавил Смилянский.
Почтовые наборы можно купить в отделениях Укрпочты и онлайн.
- Как известно, 1 ноября 2022 Укрпочта запустила голосование за эскиз новой марки к Рождеству и Новому году, к выбору предлагали 5 вариантов. Голосование проходило в Facebook, Instagram и Telegram. Из пяти вариантов украинцы выбрали новогоднюю марку для Укрпочты - "Разъединенные войной". 15 декабря Укрпочта открыла предзаказ официальной новогодней марки. Уже 19 декабря новогоднюю марку Укрпочты "Разъединенные войной" можно приобрести в отделениях .
- А 9 февраля 2023 года Укрпочта открыла предзаказ на новые марки , посвященные украинским "чрезвычайным" - "Воины света. Воины добра".
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