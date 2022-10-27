Относительный оптимизм и вероятность привлечения порта Николаева - ООН о продлении зернового соглашения
Заместитель генсека ООН по вопросам помощи Мартин Гриффитс заявил, что в принципе оптимистично настроен относительно продления "зернового соглашения" со второй половины ноября
Об этом сообщает Reuters.
В начале октября Гриффитс вместе с высокопоставленным представителем ООН по торговле Ребеккой Гринспен посетил Москву для обсуждения с российскими официальными лицами соглашения, которое также направлено на содействие экспорту российского зерна и удобрений на мировые рынки.
Благодаря соглашению от 22 июля Украина смогла возобновить черноморский экспорт зерна и удобрений. Это соглашение было согласовано на 120 дней.
"Я думаю, что нам следует еще раз пересмотреть некоторые из этих (процедур), чтобы увидеть, можно ли их каким-то образом упростить", – сказал Гриффитс.
Также представитель ООН предположил, что Украина может попытаться расширить экспортное соглашение, включив еще один порт – Николаев.
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