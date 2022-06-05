Об этом он заявил в эфире телемарафона .

Вадим Денисенко отметил, что в приложении "Дия" провели опрос по легализации оружия. Этот закон поддерживают около 60% украинцев.

"Мяч на стороне украинского парламента. Но я бы тоже хотел сказать, что здесь не стоит спешить. Нужно провести достаточно серьезные экспертные дискуссии", - отметил замминистра.

По его словам, есть риски по поводу того, как будут выдавать справки от психиатров, наркологов. Также нужно обсудить ношение или неношение оружия.

"Есть много вопросов, на которые нужно дать действительно экспертные ответы, посмотреть на международный опыт, чтобы максимально обезопасить себя в будущем. Но я думаю, что парламент это может сделать достаточно быстро", – подчеркнул Вадим Денисенко.

Он отметил, что сейчас украинцы для самозащиты имеют только охотничье оружие.

1 мая народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" внесли законопроект 7326, позволяющий хранить по месту жительства оружие военнослужащими Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, членами добровольческих формирований территориальных общин, участвующих в национальном сопротивлении.

25 мая 2022 года в мобильном приложении "Дия" по инициативе МВД стартовал опрос, в котором украинцев спросили об их позиции по владению оружия. Почти 60% из числа опрошенных поддерживают предоставление разрешения носить пистолет в общественных местах.

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