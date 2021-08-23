"Относимся как к антироссийскому событию", - Кремль о саммите "Крымской платформы"
В администрации президента России Владимира Путина прокомментировали проведение первого саммита "Крымской платформы" в Киеве
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, в РФ расценивают саммит как "чрезвычайно недружественное событие" в отношении России.
Песков добавил, что отношение однозначное - "как к антироссийскому событию",
В 2014 году Россия напала на Украину и оккупировала Крым и часть Донбасса. В марте РФ незаконно присоединила в свой состав полуостров.
"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, предусматривающая механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.
45 стран и международных организаций представлены на саммите, в частности присутствовали 10 президентов и 4 главы правительства. На "Крымской плафторме" есть представители всех членов НАТО и ЕС.
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