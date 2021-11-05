"Отношения с Россией всегда были особыми": Меркель выступила за диалог с РФ

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.



Во время выступления на вручении медали Вальтера Ратенау за выдающиеся внешнеполитические заслуги Меркель назвала отношения между Германией и РФ "особыми".



"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией. Отношения Германии и России всегда были особыми", - сказала Меркель.



При этом Меркель выступила против прекращения отношений с РФ, даже несмотря на российскую вооруженную агрессию в отношении Украины.



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По словам и. о. канцлера Германии, оккупация Крыма и части Донбасса "глубоко потрясли европейский порядок", однако это не означает полного прекращения отношений между государствами.



Меркель добавила, что Германия и Франция продолжают работать в "нормандском" формате над реализацией Минских соглашений.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Ангела Меркель будет работать над организацией "нормандской" встречи до последнего дня пребывания у власти.

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