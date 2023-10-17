Отношения России и КНДР вызывают сильную обеспокоенность, - спецпредставитель ООН

Об этом пишет Sky News.

Сон Ким назвал недавние поставки оружия между двумя странами опасными и дестабилизирующими ситуацию в мире.

Он отметил, что ООН продолжит работать над "противодействием незаконному (оружию массового уничтожения, - ред.) и баллистическим ракетам Корейской Народно-Демократической Республики".

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству активно продвигаются. В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

11 сентября стало известно, что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в РФ "в ближайшие дни". 13 сентября Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".

Уже в октябре сообщалось, что спутниковые снимки показали самый большой за последние годы трафик на границе России и КНДР. Это происходит через день после появления слухов о начале передачи РФ северокорейской артиллерии.

Впоследствии стало известно, что с 7 сентября по 1 октября Северная Корея передала России 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.