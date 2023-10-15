Отношения между Пекином и Вашингтоном стабилизировались, - МИД Китая

Об этом говорится в заявлении китайского министерства иностранных дел.

Указывается. что 14 октября Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который тогда совершал визит на Ближний Восток.

Чиновники обсудили палестино-израильский конфликт. Ван И высказался, что Китай выступает против всех действий, наносящих ущерб гражданскому населению, и осуждает любые действия, нарушающие международное право.

По его словам, первоочередной задачей является скорейшее прекращение огня и охлаждение ситуации во избежание обострения гуманитарной катастрофы. Основной же путь решения палестинского вопроса заключается в реализации "решения о двух государствах", создании независимого палестинского государства и реализации мирного сосуществования между Палестиной и Израилем.

Блинкен заявил, что Штаты поддерживают это решение и поддерживают роль ООН в облегчении ситуации и оказании гуманитарной помощи, а также готовы укреплять связь и координацию с Китаем.

Ван И отметил, что в последнее время Китай и США провели ряд контактов на высоком уровне, двусторонние отношения прекратили ухудшаться и стабилизировались, что приветствуется народами двух стран и международным сообществом.

"Есть надежда, что Соединенные Штаты будут работать совместно с Китаем, будут реализовывать консенсус, достигнутый двумя лидерами государств на Бали, преодолеют вмешательство и устранят препятствия, расширят положительный и сократят негативный список, будут эффективно уважать ключевые интересы Китая и вернут китайско-американские отношения на путь стабильного". ", – говорится в заявлении МИД Китая.

В то же время, Блинкен подчеркнул, что США готовы сотрудничать с Китаем для реализации важного консенсуса, достигнутого президентами Джо Байденом и Си Цзиньпином на Бали. А также Штаты заявили о готовности ответственно управлять американо-китайскими отношениями и способствовать их стабильности.

Противоречие между США и Китаем

В последнее время между двумя странами напряжены отношения. Они ухудшились в первую очередь из-за поддержки США Гонконга. Также из-за скандала с китайским "шпионским" шаром, сбитым в небе над США. Дополнительно их ухудшили высказывания Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором.

Кроме этого, США ввели ограничение на поставки чипов в Китай, что серьезно повлияло на экономику Пекина.

Также 14 сентября США ввели санкции против более 150 компаний и лиц, помогающих РФ обходить ограничения. Впоследствии Штаты добавили в список экспортного контроля 42 китайских компании, поддерживающих военную и оборонно-промышленную базу России.

Кроме того, администрация президента США Джо Байдена предупредила Пекин о планах обновить правила, ограничивающие поставки чипов искусственного интеллекта и инструментов для производства микросхем в Китай уже в начале октября.

7 октября стало известно , что США и Китай близки к организации встречи президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином в ноябре в Калифорнии.

Тогда же старший сенатор США Чак Шумер совершил редкую поездку в Китай и заявил, что Вашингтон не стремится отделиться от Пекина, но хочет справедливого отношения к американским компаниям.