Отношения крепкие, как никогда: Посольство США обнародовало заявление в честь 30-летия признания Независимости Украины
В посольстве США в 30-ю годовщину признания Независимости Украины заявили, что сейчас отношения между странами крепкие, как никогда
Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Facebook.
Дипломаты напомнили, что 25 декабря отмечается 30 лет с тех пор, как Соединенные Штаты официально признали Украину независимым и суверенным государством.
"Сегодня мы отмечаем 30 лет с тех пор, как Соединенные Штаты официально признали Украину как независимое и суверенное государство. Отношения между США и Украиной сейчас крепкие, как никогда, поскольку мы вместе работаем над обеспечением суверенитета и территориальной целостности Украины и созданием процветающего, демократического и евроатлантического будущего Украины", - говорится в заявлении.
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