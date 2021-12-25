Отношения крепкие, как никогда: Посольство США обнародовало заявление в честь 30-летия признания Независимости Украины

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Facebook.

Дипломаты напомнили, что 25 декабря отмечается 30 лет с тех пор, как Соединенные Штаты официально признали Украину независимым и суверенным государством.

"Сегодня мы отмечаем 30 лет с тех пор, как Соединенные Штаты официально признали Украину как независимое и суверенное государство. Отношения между США и Украиной сейчас крепкие, как никогда, поскольку мы вместе работаем над обеспечением суверенитета и территориальной целостности Украины и созданием процветающего, демократического и евроатлантического будущего Украины", - говорится в заявлении.

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