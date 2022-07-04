Отношения Эрдогана и Путина – это танго двух геополитических мачо, – политолог Магда
Политолог Евгений Магда считает, что Путин и Эрдоган очень похожи по манере своего поведения и часто действуют силовым методом
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Политолог отметил, что Эрдоган играет исключительно в свою игру, в игру своих интересов, связанных с президентскими и парламентскими выборами в следующем году в Турции.
"Путин и Эрдоган очень схожи по манере своего поведения и часто действуют силовым методом. Однажды я использовал закрепившееся сравнение, что это танго двух геополитических мачо. Мы помним, как в 2015 году российский бомбардировщик уничтожили буквально за 5 секунд во время его пребывания в воздушном пространстве Турции, чего Россия не ожидала", – напомнил Евгений Магда.
Политолог заметил в отношении саммита НАТО и того, как Украина готовилась к нему, остался вопрос о том, был ли коммуницирован Украиной факт уничтожения крейсера "Москва" в контексте саммита Альянса.
"А ведь мы понимаем, что уничтожение крейсера "Москва", который пафосно называли убийцей авианосцев, существенно меняет расстановку сил в Черном море и в Средиземноморском бассейне. Всем очевидно, кто составляет там основную военно-морскую силу, это Турция. И это аргумент. Я очень надеюсь, что это звучало где-то на закрытых обсуждениях или других встречах, но не было публично. Обсуждая в экспертной и журналистской среде, мы должны оперировать тем, что звучит публично. Раз это не прозвучало, значит этого не было. Хотя это реально произошло и крейсер "Москва" уже объект подводного наследия всего человечества. Кстати, как и эскадренный миноносец "Москва", лежащий в другом месте - с 1941 года у берегов порта Констанца . Потому что мы живем в таком мире, если публично серьезно не рассказали, значит, этого не сделали. К сожалению такие реалии", - прокомментировал политолог.
- Ранее российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин отметил, что Турция стала хабом для различных российских дел и между Эрдоганом и Путиным установлены достаточно тесные отношения.
- 27 июня представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что Анкара не вводит санкции против России, поскольку они принесут больше вреда его стране, чем Москве.
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