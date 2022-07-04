Отношения Эрдогана и Путина – это танго двух геополитических мачо, – политолог Магда

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Политолог отметил, что Эрдоган играет исключительно в свою игру, в игру своих интересов, связанных с президентскими и парламентскими выборами в следующем году в Турции.



"Путин и Эрдоган очень схожи по манере своего поведения и часто действуют силовым методом. Однажды я использовал закрепившееся сравнение, что это танго двух геополитических мачо. Мы помним, как в 2015 году российский бомбардировщик уничтожили буквально за 5 секунд во время его пребывания в воздушном пространстве Турции, чего Россия не ожидала", – напомнил Евгений Магда.



Политолог заметил в отношении саммита НАТО и того, как Украина готовилась к нему, остался вопрос о том, был ли коммуницирован Украиной факт уничтожения крейсера "Москва" в контексте саммита Альянса.



"А ведь мы понимаем, что уничтожение крейсера "Москва", который пафосно называли убийцей авианосцев, существенно меняет расстановку сил в Черном море и в Средиземноморском бассейне. Всем очевидно, кто составляет там основную военно-морскую силу, это Турция. И это аргумент. Я очень надеюсь, что это звучало где-то на закрытых обсуждениях или других встречах, но не было публично. Обсуждая в экспертной и журналистской среде, мы должны оперировать тем, что звучит публично. Раз это не прозвучало, значит этого не было. Хотя это реально произошло и крейсер "Москва" уже объект подводного наследия всего человечества. Кстати, как и эскадренный миноносец "Москва", лежащий в другом месте - с 1941 года у берегов порта Констанца . Потому что мы живем в таком мире, если публично серьезно не рассказали, значит, этого не сделали. К сожалению такие реалии", - прокомментировал политолог.

Ранее российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин отметил, что Турция стала хабом для различных российских дел и между Эрдоганом и Путиным установлены достаточно тесные отношения.

27 июня представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что Анкара не вводит санкции против России, поскольку они принесут больше вреда его стране, чем Москве.

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