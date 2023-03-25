"На самом деле я всегда говорила, что нам нужно больше украиноязычного контента, в том числе и трешевой попкультурной фигни. Но к такому нашествию, которое произошло за прошлый год, даже я не была готова. Хотя понимала головой, что рано или поздно это произойдет", — написала на своей странице в Facebook поэтесса Карина Тумаева. И это еще очень сдержанное, в целом положительной тональности, сообщение на тему новоиспеченного украинского украиноязычного контента. Уточнение выглядит оксюмороном, однако пока уместно и необходимо: в Украине граждане Украины недавно создавали и до сих пор создают аудиовизуальный контент на русском языке.

Но претензии к такому продукту – только языковые. К украиноязычным произведениям требования у сетевых активистов не только высокие, но и практически всегда – завышенные. Прежде всего достается песням, потому что прослушивание одной занимает меньше времени, от 3 до 5 минут в среднем. Также доступ к музыке в настоящее время является самым простым. Она или звучит фоном на FM-станциях и люди слышат ее в такси, ТРЦ, кафе или барах, или же низвергается в тех же соцсетях, распространяется легким движением руки и даже порой становится вирусной.

Претензии к украинскому продукту – только языковые. К украиноязычным произведениям требования у сетевых активистов не только высокие, но и практически всегда – завышенные. Прежде всего достается песням, потому что прослушивание одной занимает меньше времени, от 3 до 5 минут в среднем

С кино и театром тяжелее. Во-первых, не всюду работают кинотеатры и театральные площадки. Во-вторых, украинского продукта не так много. Кино вообще скоро может исчезнуть, иссякает запас фильмов, созданных до масштабного вторжения, новые не снимают из-за нехватки средств. А популярные онлайн-платформы овладевают в основном жители крупных городов, да и информации об украинском кино не очень много. Театральный репертуар – в основном классика. Современную пьесу ставят небольшие независимые театры и онлайн-трансляции не спасают от неизвестности.

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С книгами пока хуже всего. Цены выросли, тиражи уменьшились, стационарные книжные магазины – явление редкое даже в Киеве. Хотя они и даже некоторые сети развиваются. Однако окрестности, спальные микрорайоны о существовании книг забывают. Онлайн-торговля постепенно растет. Но читатели заказывают удаленно только проверенное. То есть книги известных украинских авторов и переводную литературу. Украинским переводам достается на орехи, как украинской музыке и украинскому кино.

К музыке и вернемся. Положение дел в ней уже не первый год негативно оценивает певец и композитор Анатолий Матвийчук, представитель классической, в хорошем понимании – консервативной украинской эстрады. Вот типичная оценка-обвинение: "В эфире фактически властвует квазикультура, созданная не носителями украинского языка, а остатки настоящей культуры объявляются совковыми пережитками и безжалостно зачищаются. Параллельно происходит информационное давление на отдельных представителей старшего поколения, которых еще слушает народ. Зато комиков и стендаперов официально, даже с телеэкранов, называют представителями украинской культуры". Или: "С каждым днем Слову все труднее долетать до человеческих сердец, все сложнее пробиваться сквозь чиновничье безразличие и коммерциализированность информационного пространства". Или вот: "По мере того, как культурная жизнь ускользала из-под контроля государства, она все больше концентрировалась в руках продюсерских центров, аффилированных с коммерческими телеканалами и популярными радиостанциями".

Если воспринимать размышления в общем контексте вытеснения украинского русского или пророссийского – со сказанными можно и нужно соглашаться. Однако господин Матвийчук регулярно обвиняет в новом украинском контенте именно коммерциализацию. То есть – ориентированность на бизнес в том виде, в каком он возможен в непростое военное время. Конъюнктура и зарабатывание денег доминирует над настоящим. Популярное и узнаваемое не является талантливым. По радио крутят не то, причем – в нереальном количестве. Деньги на кино дают не тем. Пьесы на сцене ставят не те. Популярные книги должны быть не таковы. Разве что поэзия осталась настоящей, и то в соцсетях на нее передоз. Ведь пишет, кто попало.

Конъюнктура и зарабатывание денег доминирует над настоящим. Популярное и узнаваемое не является талантливым. По радио крутят не то, причем – в нереальном количестве. Деньги на кино дают не тем. Пьесы на сцене ставят не те. Популярные книги должны быть не такими

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Сказанное выше уже не прямые цитаты Анатолия Матвийчука, но типичные мнения и претензии, которых становится многовато. Они обращают на себя внимание в той же пропорции, что растет массив украиноязычного контента – от музыки до эгоцентрических YouTube – каналов. Однако мало кто учитывает очевидное: до победы Майдана и начала российского вторжения в 2014 году те же активисты соцсетей говорили и писали либо о полном отсутствии украинского украиноязычного популярного контента, либо – о его сознательной маргинализации. Следовательно, увеличение такого контента и выход на заметные позиции, в эфиры, на экраны и другие демонстрационные площадки стало возможным – к сожалению! – при непростых для нашей страны трагических обстоятельствах.

Но теперь тех же людей не устраивает количество. Его называют нашествием, засильем, оккупацией инфопространства, образцами безвкусицы, трешняком, кринжатиной и т.д. "Украинское должно быть только высокого качества – или его не должно быть!" - вот типичный вывод, типичный лозунг, который читаешь и слышишь в соцсетях от провозгласивших себя мерилом вкуса и качества.

До победы Майдана и начала российского вторжения в 2014 году те же активисты соцсетей говорили и писали либо о полном отсутствии украинского украиноязычного популярного контента, либо о его сознательной маргинализации. Но теперь тех же людей не устраивает количество. Ее называют нашествием, засильем, оккупацией инфопространства, образцами безвкусицы, трешняком, кринжатиной и т.д.

И здесь невольно появляется другой контекст – советский. Причем упоминается чуть ли не самый темный – позднесталинский период. Кто не знает: в 1951 году всеми (выделено мной. – Авт.) киностудиями в СССР было создано 10 (десять) фильмов. При том что до советско-германской войны снимали по 40 лент в год. А в 1920-х только ВУФКУ – украинская кинофабрика, работавшая в Одессе, снимала столько, что конкурировала с московской и ленинградской студиями. Конечно, в свою пользу. Причина резкого падения производства, как теперь говорят, аудиовизуального контента – распоряжение лично Сталина. Не обсуждаемая позиция диктатора была следующей: "Пусть лучше делают меньше, но каждый фильм должен быть шедевром". При этом шедевром числилось лишь то, что определил таковым лично вождь. Коммерческая, ликвидная сторона не имела значения.

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Полиглоты или знатоки хотя бы английского или французского соврать не дадут: англоязычная или франкоязычная песня в большинстве своем далека от шедевральности в украинском понимании. Это касается в целом любого иностранного контента (русский не обсуждаем по умолчанию). То же – с кино, телевидением, театром, книгами, культурой в целом. Не имеет значения сегмент: есть поп-культура, есть эстрада, есть оперное искусство – и многое есть. Важнее, что ни одно развитие невозможно, когда контент постом, росчерком пера, легким движением руки разделяют на шедевры и безвкусицу. Требуя убрать из свободного доступа безвкусицу, оставив исключительно шедевры. Причем доверить определение шедевров кому-то одному. Тому, кто запросто возьмет на себя диктаторские полномочия. И станет для культурного пространства эдаким "хорошим Сталиным".

Полиглоты или знатоки хотя бы английского или французского соврать не дадут: англоязычная или франкоязычная песня в большинстве своем далека от шедевральности в украинском понимании. Это касается в целом любого иностранного контента (русский не обсуждаем по умолчанию)

Лучше иметь украиноцентричный продукт разного качества, чем ни иметь ничего. Не надо разбрасываться контентом в погоне за гипотетическими шедеврами. Также не следует надеяться, что потребитель, благодарная аудитория, сама разберется и непременно отделит зерна от плевел. Этого никогда и нигде не было. В репертуаре даже самого популярного артиста всегда есть несколько хитов на фоне нескольких десятков проходных произведений. То же можно сказать о творении художников, роли актеров, работе художников. Без того, что уверенно клеймят "коммерческой попсятиной", в Украине никогда не появится ничего качественного. Да и качество – понятие в наших условиях достаточно индивидуальное…

Специально для Еспресо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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