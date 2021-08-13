Отнесло в открытое море на сломанном катамаране: в Одесской области спасли 9 человек
В Одесской области спасли 9 человек, которых на сломанном катамаране унесло в открытое море
Об этом сообщает УНИАН.
Известно, что 12 августа примерно в 18:10 дежурный капитан-координатор морского спасательно-координационного центра указанного предприятия получил сообщение от ГСЧС о том, что парусный катамаран "Ананда 929" с 6 взрослыми и 3 детьми на борту со сломанной мачтой относит в Черное море .
В частности, судно находится в районе поселка Черноморское, в 1,5-2 км от берега.
Дежурный капитан-координатор объявил тревогу, Морская поисково-спасательная служба задействовала свой катер, который в 18:55 эвакуировал экипаж и пассажиров катамарана на свой борт.
Все девять человек доставили в яхт-клуба "Сосновый берег" (частный яхт-клуб в поселке Лиски). В медицинской помощи спасенные люди не нуждались.
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