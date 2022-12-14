Об этом сообщает Европол .

Отмечают, что меры против преступной группировки осуществлялись при поддержке Европола и Евроюста. Группа отмывала деньги, связанные с делом Магнитского о коррупции в России на 219 млн евро.

Испанские следователи выяснили, что за этим стоит группа граждан России. Они имели незначительные связи с Испанией или вообще их не имели, а также были владельцами ряда подставных компаний, которые не вели реальной предпринимательской деятельности.

Деньги группировка отмывала через банковские счета в Европе. Они либо посылали их на собственные счета в Испании, либо испанским агентствам недвижимости, которые имели тесные связи с российской общиной. После этого они покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов.

Один из злоумышленников был задержан на Канарских островах. Он оказался центральным в данной схеме. Его имя не разглашается.

Также в Европоле добавили, что на 14 декабря 2022 года в Испании конфисковали 75 объектов недвижимости, общая стоимость которых составляет 25 млн евро.

Справка: список Магнитского - это перечень людей, ответственных за смерть из-за содержания под стражей и жестокого обращения аудитора Сергея Магнитского. Также они несут ответственность за другие нарушения прав человека в РФ и за серию хищений средств из росбюджета под видом возврата налогов. Их разоблачила группа юристов и аудиторов, в которую входил Магнитский.

31 мая 2021 года Бельгия арестовала 400 тыс. евро, которые фигуранты дела Магнитского об отмывании средств получили от продажи квартиры в Антверпене, а Латвия конфисковала квартиру в Риге, которую приобрел гражданин РФ.

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