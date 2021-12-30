"Отмыли" сотни млн грн на фиктивной продаже горючего: СБУ разоблачила конвертцентр

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .



По предварительной информации, злоумышленники нанесли государству ущерб на сотни млн грн.



Следователи выяснили, что организаторами сделки являлись руководители нескольких коммерческих структур. Они тоже привлекли фиктивные фирмы.



Злоумышленники подделывали отчеты и вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных.



Кроме того, для сокрытия черной бухгалтерии они использовали индивидуальные сейфы компании, предоставляющей услуги хранения вещей и документов.



В ходе обысков полиция обнаружила компьютеры, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности; печати и финансово-хозяйственную документацию фиктивных фирм.



Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных.

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