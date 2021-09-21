Отметил диалог по энергобезопасности: Зеленский и фон дер Ляен обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.



"Во время встречи поблагодарил за участие ЕС в саммите Крымской платформы на высшем уровне и выделения транша макрофинансовой помощи. Обсудили подготовку к саммиту Украина - ЕС 12 октября. Отметил важность стратегического диалога по энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

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