Отменяют бронирование, продают недвижимость и уезжают: в Крыму растет недовольство из-за мобилизации, - ЦНС
Во временно оккупированном Крыму из-за высоких темпов мобилизации российской армии растет недовольство населения. Зафиксировали отмену бронирований отелей, продажу недвижимости
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"На временно оккупированном полуострове Крым растет недовольство населения из-за проведения представителями оккупационных администраций активной мобилизационной кампании", - пишет ведомство.
Сообщается, что в Крыму значительно увеличилось количество выезжающих в Россию ночными и резервными поездами.
На полуострове активно начали продавать недвижимость и отменять бронирование в отелях для летнего отдыха.
Также увеличивается количество жителей временно оккупированного Крыма, выражающих скептическое отношение к течению и результатам "специальной военной операции".
Рашисты усилили "борьбу с экстремизмом" на полуострове.
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