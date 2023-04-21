Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"На временно оккупированном полуострове Крым растет недовольство населения из-за проведения представителями оккупационных администраций активной мобилизационной кампании", - пишет ведомство.

Сообщается, что в Крыму значительно увеличилось количество выезжающих в Россию ночными и резервными поездами.

На полуострове активно начали продавать недвижимость и отменять бронирование в отелях для летнего отдыха.

Также увеличивается количество жителей временно оккупированного Крыма, выражающих скептическое отношение к течению и результатам "специальной военной операции".

Рашисты усилили "борьбу с экстремизмом" на полуострове.