Отменили дистанцию: Zoom приказала работникам вернуться в офисы
Компания-разработчик сервиса для видеосвязи Zoom приказала работникам вернуться в офисы: там стремятся внедрить гибридный режим работы
Об этом сообщает BBC.
В компании заявили, что считают "структурированный гибридный подход" наиболее эффективным, поэтому работников, живущих в пределах 80 км от офиса, обязали появляться очно по крайней мере дважды в неделю.
Отмечается, что сотрудники все еще предпочитают работу из дома. Данные опроса исследователей Стэнфордского университета свидетельствуют, что около 12% работников из США, где находится штаб-квартира Zoom, в июле работали полностью удаленно, 29% - избрали гибридный режим работы. Схожие результаты зафиксировали также в Британии.
В свое время в Zoom сообщали, что разрешат сотрудникам работать отдаленно неограниченное количество времени. Теперь же компания заявила, что новая политика будет внедрена в августе и сентябре, по поэтапному графику, который будет формироваться в зависимости от страны.
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