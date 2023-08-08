Об этом сообщает BBC.

В компании заявили, что считают "структурированный гибридный подход" наиболее эффективным, поэтому работников, живущих в пределах 80 км от офиса, обязали появляться очно по крайней мере дважды в неделю.

Отмечается, что сотрудники все еще предпочитают работу из дома. Данные опроса исследователей Стэнфордского университета свидетельствуют, что около 12% работников из США, где находится штаб-квартира Zoom, в июле работали полностью удаленно, 29% - избрали гибридный режим работы. Схожие результаты зафиксировали также в Британии.

В свое время в Zoom сообщали, что разрешат сотрудникам работать отдаленно неограниченное количество времени. Теперь же компания заявила, что новая политика будет внедрена в августе и сентябре, по поэтапному графику, который будет формироваться в зависимости от страны.