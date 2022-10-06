Об этом сообщает Немецкая волна.



Пилоты немецкой авиакомпании Eurowings, являющейся дочерней компанией Lufthansa, объявили однодневную забастовку. Компания выполняет около 500 полетов в сутки и перевозит от 50 000 до 70 000 пассажиров в города Германии и другие страны Европы. Из-за забастовки половина рейсов 6 октября будет отменена.

Забастовку организовал профсоюз Vereinigung Cockpit (VC) после неудачных переговоров с работодателем по тарифному соглашению, регулирующему условия труда. Профсоюз потребовал улучшить рабочие условия для пилотов, выдвигая как основное требование разгрузку сотрудников, в частности, за счет уменьшения полетного времени. В то же время, компания Eurowings раскритиковала забастовку, считая такие действия чрезмерными и безответственными.



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