Отменены сотни рейсов: в Германии бастуют пилоты
6 октября пилоты авиакомпании Eurowings, которая является дочерней компанией Lufthansa, объявили однодневную забастовку, требуя улучшения условий работы
Об этом сообщает Немецкая волна.
Пилоты немецкой авиакомпании Eurowings, являющейся дочерней компанией Lufthansa, объявили однодневную забастовку. Компания выполняет около 500 полетов в сутки и перевозит от 50 000 до 70 000 пассажиров в города Германии и другие страны Европы. Из-за забастовки половина рейсов 6 октября будет отменена.
Забастовку организовал профсоюз Vereinigung Cockpit (VC) после неудачных переговоров с работодателем по тарифному соглашению, регулирующему условия труда. Профсоюз потребовал улучшить рабочие условия для пилотов, выдвигая как основное требование разгрузку сотрудников, в частности, за счет уменьшения полетного времени. В то же время, компания Eurowings раскритиковала забастовку, считая такие действия чрезмерными и безответственными.
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