Отмена виз и возобновление авиасообщения между Грузией и РФ - недружественный шаг по отношению к Украине и всему цивилизованному миру, - грузинский депутат Накопия
Депутат парламента Грузии Коба Накопия отметил, что заявление главы МИД Грузии, что безвизовый режим с РФ облегчит жизнь миллиону граждан Грузии, – лукавство и не соответствует действительности
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Депутат парламента Грузии прокомментировал указ президента России Владимира Путина об отмене визового режима с 15 мая 2023 года для граждан Грузии и возобновлении российскими авиакомпаниями полетов в грузинские аэропорты.
"Как известно, Путин подписал соответствующее распоряжение о безвизовом режиме для граждан Грузии, а также, что российские авиакомпании будут беспрепятственно летать в аэропорты нашей страны. По этому поводу заявление президента Грузии было достаточно резким и своевременным, но он не в состоянии что-либо изменить, потому что государством руководит правительство, которое под полным контролем пророссийского олигарха Иванишвили. Также 10 мая была реакция министра МИД Грузии, который сказал, что приветствует такое решение со стороны Путина и РФ, объясняя это тем, что якобы миллион грузин живут в России, соответственно, такие изменения им облегчат переезды между странами. Однако это абсолютное лукавство и не соответствует действительности", - подчеркнул Коба Накопия .
Накопия отметил, что по всем данным статистических органов на территории Грузии живет около 450 тыс. этнических грузин, многие из которых имеют двойное гражданство РФ и Грузии, а объявленный миллион граждан – завышенная в несколько раз цифра.
"Однако это было сделано, чтобы сказать грузинам, что именно им якобы облегчают жизнь. На самом деле это было сделано на фоне того, что Грузия пытается принять статус кандидата в ЕС и ждет решения осенью, что выданный ордер на арест Путина и Россия объявлена страной-террористкой, поэтому приветствовать со стороны России отмену визового режима и способствовать восстановлению авиасообщения – это недружественный шаг по отношению к Украине и мировому цивилизованному сообществу", - сказал депутат парламента Грузии.
- 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии прекратит действовать с 15 мая 2023 года.
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