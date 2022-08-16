Отмена виз для россиян: ключевые решения Финляндии, Польши и стран Балтии, - Кулеба
Главное сейчас перекрыть россиянам выезд через соседние страны Европы, а дальше можно добиться общего решения ЕС
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".
Кулеба считает, что вся Европа не пойдет на отмену виз для россиян.
"Что такое въезд россиянина в Европу? Есть физический въезд - машиной, поездом, автобусом. Он возможен через Финляндию, страны Балтии и Польшу... Ключевым является принятие решения хотя бы этими странами, а потом уже будем дожимать полноценное решение" – объяснил он.
На вопрос, как не перекрыть въезд в Европу россиянам, поддерживающим Украину, глава МИД сказал:
"В каждой стране есть статус политического беженца. Второе – исключение на въезд по гуманитарным причинам. То есть мы должны понимать, что реально говорим об единичных случаях. И в этом трагедия России современной, потому что они количество здравомыслящих людей свели к единичным случаям". Я уверен, что для них (россиян, поддерживающих Украину – ред.) может быть найдено решение на гуманитарных основаниях. Но в целом российский народ разделяет ответственность с президентом Путиным за эту войну".
- 9 августа, премьер Эстонии Каллас в очередной раз призвала прекратить выдавать россиянам туристические визы в Европу.
- Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.
- 10 августа глава МИД Дмитрий Кулеба призвал все страны Европейского Союза и Группы семи прекратить выдачу виз гражданам РФ.
- Нельзя превращать Европу в супермаркет, – Зеленский поддерживает прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.02
Покупка 39.02Продажа 39.84
-
EUR
Покупка 39.6Продажа 40.71
- Актуальное
- Важное