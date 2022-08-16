Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

Кулеба считает, что вся Европа не пойдет на отмену виз для россиян.

"Что такое въезд россиянина в Европу? Есть физический въезд - машиной, поездом, автобусом. Он возможен через Финляндию, страны Балтии и Польшу... Ключевым является принятие решения хотя бы этими странами, а потом уже будем дожимать полноценное решение" – объяснил он.

На вопрос, как не перекрыть въезд в Европу россиянам, поддерживающим Украину, глава МИД сказал:

"В каждой стране есть статус политического беженца. Второе – исключение на въезд по гуманитарным причинам. То есть мы должны понимать, что реально говорим об единичных случаях. И в этом трагедия России современной, потому что они количество здравомыслящих людей свели к единичным случаям". Я уверен, что для них (россиян, поддерживающих Украину – ред.) может быть найдено решение на гуманитарных основаниях. Но в целом российский народ разделяет ответственность с президентом Путиным за эту войну".

9 августа, премьер Эстонии Каллас в очередной раз призвала прекратить выдавать россиянам туристические визы в Европу.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.

10 августа глава МИД Дмитрий Кулеба призвал все страны Европейского Союза и Группы семи прекратить выдачу виз гражданам РФ.

Нельзя превращать Европу в супермаркет, – Зеленский поддерживает прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России.

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