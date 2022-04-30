Отмена санкций, русский язык, демилитаризация: Лавров перечислил условия, выдвигаемые РФ на переговорах с Украиной
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров с Украиной Москва требует отмены санкций и утверждения статуса русского языка
Об этом Лавров заявил в интервью китайскому агентству "Синьхуа" .
По его словам, Россия и Украина фактически в ежедневном режиме обсуждают проект договора по видеосвязи.
"В этом документе должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризованный статус Украины, а также гарантии ее безопасности. На повестке дня переговоров также есть вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статус русского языка и другие", – сказал Лавров.
Он добавил, что переговоры с Украиной идут непросто, Россия якобы выступает за их продолжение, но переговорам "мешает воинственная риторика и подстрекательские действия западных покровителей Киева".
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- 20 апреля спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль передал Украине свой проект договора между странами, который был наработан в результате двусторонних переговоров.
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