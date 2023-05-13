Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

Дипломат дал комментарий об указе президента России Владимира Путина про отмену визового режима с 15 мая 2023 года для граждан Грузии и возобновление полетов российскими авиакомпаниями в грузинские аэропорты.

"Если Россия таким образом хотела показать свое расположение к Грузии, то она очень опоздала. Эти меры имели бы действия только до 24 февраля прошлого года, а после этого дня мир стал черно-белым. Серая зона, как возможность для маневра, сократилась. Поэтому, на фоне варварской войны, которую развязала Россия в Украине, я могу это квалифицировать следующим образом – довольно неуклюжая и безуспешная попытка затянуть Грузию в свою экосистему, в тот лагерь прокаженных, за которым мы наблюдали 9 мая на параде в Москве», - сказал Валерий Чечелашвили.

Чечелашвили пердположил, что если Россия как-то хочет исправить ситуацию, то есть 1991-й год, а это отход российских войск на линию границ 91-го, что может стать возможностью для начала переговоров по нормализации отношений и возвращения РФ в систему международных отношений в качестве нормального игрока .

Дипломат отметил: "Такие действия РФ направлены на то, чтобы усложнить движение Грузии на пути к ЕС, потому что осуществление авиасообщения России с Грузией – не только неприсоединение Грузии к санкциям, а это фактически противопоставление себя санкциям ЕС. Поэтому, как минимум, это усложнит наше движение в Европейский Союз, в частности, получение статуса кандидата".