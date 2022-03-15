Отмена проверок, 2% налога для всех, ФЛП – добровольная уплата. Президент озвучил первые шаги налоговой реформы в Украине
Главная задача, чтобы работал бизнес и давал людям работу.
Об этом сообщил во время вечернего обращения Владимир Зеленский, передает Эспрессо.TV .
Правительство согласовало пакет решений для поддержки экономики страны. Чтобы бизнес работал, и люди были с работой. Там, где безопасность это позволяет, и люди к этому готовы.
Первое решение – начинаем налоговую реформу. Вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса, а это первая и вторая группа ФЛП, ставим добровольную оплату единого налога.
Второе – максимальная дерегуляция бизнеса. Отменяем все проверки для всех предприятий, чтобы все работали нормально. Чтобы города оживали, а всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь.
Условие только одно – вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского законодательства. И это только первые шаги нашей налоговой реформы. Продолжение следует", - отметил Владимир Зеленский.
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