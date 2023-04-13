Отмена парада во временно оккупированном Крыму демонстрирует подготовку к контрнаступлению ВСУ, - представительство президента Украины в АРК
Отказ российских оккупантов проводить парад 9 мая на полуострове Крым может демонстрировать, что рашисты готовятся к возможному контрнаступлению Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя президента Украины в Крыму Дениса Чистикова.
"Они пытались сохранять определенные магниты, которые создавали определенное успокоение для местного населения, но именно отмена мероприятий 1 и 9 мая демонстрирует то, что все же военные действия или освобождение Крыма приближается", – говорит Чистиков.
Представитель президента Украины в АРК подчеркнул, что рашисты могут провести демонстративные задержания так называемых террористов, якобы готовивших "диверсии" во время мер 1 и 9 мая, для оправдания мер безопасности.
Напомним, 12 апреля руководитель российской администрации на полуострове Сергей Аксенов заявил: в этом году на временно оккупированном полуострове не будут проводить праздничные демонстрации, шествие "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая.
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