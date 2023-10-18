Отмена отсрочки от мобилизации для студентов от 30 лет: в Раде рассказали, почему инициатива "забуксовала"

Об этом рассказал ВВС представитель президента в Раде, нардеп Федор Вениславский, зарегистрировавший соответствующий документ в парламенте.

Документом предлагается установить, что под мобилизацию не подпадают "соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной Законом Украины "Об образовании", если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста , а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования".

Вениславский объяснял, что многие в Украине используют обучение как способ избежать мобилизации. Однако в Раде не достичь единодушия относительно того, как закон будет определять, кто имеет право на отсрочку, а кто - нет.

"Конечно, есть значительное количество мужчин в возрасте сорок-пятьдесят лет, которые вдруг изъявили желание получать высшее образование - второе, третье или четвертое, причем на дневной форме. Это очевидная для меня как для юриста форма избегания призыва за мобилизацией", - сказал Вениславский.

В то же время, он считает, что это очень чувствительный вопрос, поэтому быстро изменения не примут.

"На сегодняшний день говорить о какой-то модели отмены отсрочки, которая имеет общую поддержку, - мы еще не можем. Идут дискуссии. То, что этот вопрос надо решать, я думаю, в этом сомнения нет. Когда это будет, как это будет - посмотрим" , – рассказал нардеп.

По его мнению, если человек получает последовательное образование – сначала профессионально-техническое, потом предвысшее, высшее, а затем последипломное, то отсрочка нужна.

"Если это врачи или там в аспирантуру, докторантуру поступила и так далее – это понятно", - отметил политик.

А вот когда человек неожиданно идет учиться в другую сферу во время войны, то это недопустимый вариант поведения, считает Вениславский.

Что известно о мобилизации в Украине

17 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.

23 августа в Раду внесли законопроект, которым предлагается ввести отсрочку от мобилизации для адвокатов . При этом стаж работы такого человека должен быть больше 10 лет.

26 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил , что в Украине может состояться дополнительный призыв. В то же время, по словам нардепа Вениславского, мобилизация в Украине идет в плановом режиме, предпосылок для ее усиления нет.