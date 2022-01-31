Отмена ограничений на транзит грузовых вагонов и улучшение работы пунктов пропуска на границах: Украина и Польша приняли совместное заявление
Польша и Украина договорились о существенном увеличении количества разрешений на осуществление международных грузоперевозок с учетом потребностей украинских и польских автомобильных перевозчиков
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Как известно, 31 января 2022 года по инициативе Президента Владимира Зеленского и Президента Польши Анджея Дуды состоялась встреча министров инфраструктуры Украины Александра Кубракова и Республики Польша Анджея Адамчика в присутствии руководителя Офиса Президента Украины Ермака и государственного секретаря Канцелярии Президента Республики Польша Якоба.
Отмечается, что по результатам встречи был согласован текст совместного заявления:
1.1. Стороны договорились о скорейшей отмене ограничений на транзит грузовых вагонов по территории Украины в Польшу железнодорожным сообщением. До 4 февраля 2022 года украинская сторона проинформирует польскую сторону о конкретных сроках восстановления транзита грузовых вагонов через территорию Украины.
1.2. Стороны договорились о существенном увеличении количества разрешений на осуществление международных грузоперевозок с учетом потребностей украинских и польских автомобильных перевозчиков. До 5 февраля 2022 г. стороны должны согласовать дату проведения заседания смешанной Комиссии по международных автомобильных перевозок, которая должна согласовать сроки передачи и количество дополнительных разрешений на осуществление международных грузовых перевозок.
1.3. Стороны договорились о создании совместного плана действий, направленного на существенное повышение эффективности работы международных пунктов пропуска Республики Польша и Украины. Соответствующий план действий должен быть согласован с участием представителей таможенных, пограничных и других служб Польши и Украины позже конца февраля 2022 года.
1.4. Стороны договорились инициировать пересмотр положений Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша по международным автомобильным перевозкам с 1992 года.
"Стороны исходят из того, что все пункты совместного заявления взаимосвязаны и должны быть реализованы в полном объеме", - пишут в Офисе президента.
Кроме того, стороны отметили интерес польских нефтегазовых компаний PGNiG и PKN Orlen в инвестициях в украинский нефтегазовый сектор и договорились содействовать их сотрудничеству с НАК "Нафтогаз Украины" в этом направлении. Со своей стороны компания KGHM выразила готовность начать переговоры по совместной разработке залежей цветных металлов.
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