Отмена арендной платы, уменьшение паевых взносов, льготы для парковок и рекламных площадок: Киевсовет облегчил условия для бизнеса

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



"Главными вопросами сегодняшнего заседания, в котором приняли участие 90 депутатов, стали решения, стимулирующие работу столичного бизнеса. Ведь в условиях военного положения, когда такая сложная ситуация, экономика должна работать", – говорится в сообщении.



В частности, во время заседания в Киевсовете приняли следующие решения:

Передвижная торговля и ресторанные площадки снизят плату по договорам до символической 1 гривни. Уплата долевого участия для них составит 50% от существующего.

Бизнес, работающий на коммунальных площадях будет освобожден от оплаты аренды.

Парковочным площадкам предоставят льготы от города.

Рекламные компании, которые на рекламных площадях в городе размещают социальную и патриотическую рекламу, также получат льготы.

В Киеве постепенно растет количество частных заведений, возобновляющих работу.

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В КГГА рассчитывают, что объем льгот, которые предоставит город, компенсируется поступлениями от НДФЛ и бизнеса, который будет работать.