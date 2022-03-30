Отмена арендной платы, уменьшение паевых взносов, льготы для парковок и рекламных площадок: Киевсовет облегчил условия для бизнеса
Сегодня, 30 марта, Киевсовет собрался во второй раз с начала широкомасштабного вторжения России. Депутаты приняли решение, облегчающее условия для введения бизнеса во время войны
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Главными вопросами сегодняшнего заседания, в котором приняли участие 90 депутатов, стали решения, стимулирующие работу столичного бизнеса. Ведь в условиях военного положения, когда такая сложная ситуация, экономика должна работать", – говорится в сообщении.
В частности, во время заседания в Киевсовете приняли следующие решения:
- Передвижная торговля и ресторанные площадки снизят плату по договорам до символической 1 гривни. Уплата долевого участия для них составит 50% от существующего.
- Бизнес, работающий на коммунальных площадях будет освобожден от оплаты аренды.
- Парковочным площадкам предоставят льготы от города.
- Рекламные компании, которые на рекламных площадях в городе размещают социальную и патриотическую рекламу, также получат льготы.
- В Киеве постепенно растет количество частных заведений, возобновляющих работу.
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