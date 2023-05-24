Отмечал на электронных картах позиции ВСУ в Бахмуте: СБУ разоблачила агента ФСБ
По данным следствия, приспешником РФ является 32-летний житель Торецка, входящий в близкое окружение одного из руководителей "МГБ ДНР" в оккупированной Горловке
Об этом сообщает СБУ.
32-летний житель Торецка собирал разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны в районах Бахмута, Авдеевки и Торецкая.
Установлено, что фигурант объезжал прилегающую территорию фронтовых городов и скрыто фотографировал позиции украинских войск, а также обозначал их координаты на электронных картах. Полученные сведения российский агент передавал своему куратору подконтрольного агрессору "МГБ ДНР" во временно оккупированной Горловке.
Получившуюся информацию захватчики планировали использовать для проведения ракетно-артиллерийских обстрелов по позициям подразделений Сил обороны.
Во время задержания фигурант находился в тайнике, который он заранее обустроил на территории собственного домовладения, чтобы скрываться от правоохранителей. Для коммуникации с куратором вражеский агент использовал отработанный анонимный канал электронной связи, а передачу разведданных осуществлял в виде фотоматериалов с подробным описанием объектов.
Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружен скрытый в стене мобильный телефон с поличным с врагом.
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