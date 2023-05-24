Отмечал на электронных картах позиции ВСУ в Бахмуте: СБУ разоблачила агента ФСБ

Об этом сообщает СБУ.

32-летний житель Торецка собирал разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны в районах Бахмута, Авдеевки и Торецкая.

Установлено, что фигурант объезжал прилегающую территорию фронтовых городов и скрыто фотографировал позиции украинских войск, а также обозначал их координаты на электронных картах. Полученные сведения российский агент передавал своему куратору подконтрольного агрессору "МГБ ДНР" во временно оккупированной Горловке.

Получившуюся информацию захватчики планировали использовать для проведения ракетно-артиллерийских обстрелов по позициям подразделений Сил обороны.

Во время задержания фигурант находился в тайнике, который он заранее обустроил на территории собственного домовладения, чтобы скрываться от правоохранителей. Для коммуникации с куратором вражеский агент использовал отработанный анонимный канал электронной связи, а передачу разведданных осуществлял в виде фотоматериалов с подробным описанием объектов.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружен скрытый в стене мобильный телефон с поличным с врагом.