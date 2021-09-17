"Отличился" под ДАП, Иловайском, Саур-Могилой: руководителя танкового подразделения "ДНР" заочно приговорили к 10 годам заключения
Шевченковский райсуд Черновцов заочно приговорил к 10 годам лишения свободы руководителя танкового подразделения группировки "Восток" террористической организации "ДНР"
Об этом сообщает сайт СБУ .
По данным спецслужбы, уроженец города Константиновка Донецкой области по прозвищу "Север" весной 2014 присоединился к террористической группировке "Восток" и сразу был зачислен в танковый батальон. Позже террорист возглавил штаб этого подразделения, а впоследствии стал первым заместителем командира по организации и ведению боевых действий.
Террорист лично руководил танковой ротой во время "Дебальцевского котла", в боях возле Донецкого аэропорта, Иловайская, Авдеевки и Саур-Могилы, где погибли украинские военные и правоохранители. За участие в боях террорист получил награды от "ДНР".
Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Сейчас террорист скрывается на оккупированной Россией территории Донецкой области, украинские правоохранительные органы объявили его в розыск.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.22Продажа 31.59
- Актуальное
- Важное