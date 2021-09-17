"Отличился" под ДАП, Иловайском, Саур-Могилой: руководителя танкового подразделения "ДНР" заочно приговорили к 10 годам заключения

Об этом сообщает сайт СБУ .



По данным спецслужбы, уроженец города Константиновка Донецкой области по прозвищу "Север" весной 2014 присоединился к террористической группировке "Восток" и сразу был зачислен в танковый батальон. Позже террорист возглавил штаб этого подразделения, а впоследствии стал первым заместителем командира по организации и ведению боевых действий.



Террорист лично руководил танковой ротой во время "Дебальцевского котла", в боях возле Донецкого аэропорта, Иловайская, Авдеевки и Саур-Могилы, где погибли украинские военные и правоохранители. За участие в боях террорист получил награды от "ДНР".



Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.



Сейчас террорист скрывается на оккупированной Россией территории Донецкой области, украинские правоохранительные органы объявили его в розыск.

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