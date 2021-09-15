Отличие за стойкость гражданской позиции и вклад в культуру: кто станет лауреатом Премии имени Василя Стуса 2021?

Напомним, что Премия имени Василя Стуса - одна из старейших художественных наград в Украине, которая вручается за вклад в развитие культуры и стойкость гражданской позиции.

Премия была основана в 1989 году Украинской ассоциацией независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком (1928-2014). Ее вручают литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам и культурным менеджерам.

Начиная с 2016 года, Украинский ПЕН, Киево-Могилянская Бизнес-Школа и издательство "Дух и Литера" взяли на себя дело продолжение этой инициативы.

Лауреатами Премии в предыдущие годы стали Афанасий Заливаха, Михайлина Коцюбинская, Василь Овсиенко, Иван Светличный, Мирослав Маринович, Евгений Захаров, Владимир Вятрович, Мария Бурмака, Сашко Положинский, Святослав Вакарчук, Тарас Компаниченко, сестры Тельнюк, Александр Коваль, Сергей Жадан, Борис Гудзяк, Влад Троицкий, Ахтем Сеитбалаев и другие.

В состав жюри Премии в этом году вошли публицист, член-основатель Украинской Хельсинской группы, почетный президент Украинского ПЕН Мирослав Маринович; актер, режиссер, директор ДП "Крымский дом", лауреат Премии имени Василия Стуса 2020 Ахтем Сеитаблаев; Украинский писатель, президент Украинского ПЕН Андрей Курков; публицист, руководитель департамента стипендий Национального центра культуры в Варшаве Богумила Бердиховска; исследовательница, профессор НаУКМА и Варшавского университета, вице-президент Украинского ПЕН Оля Гнатюк; эссеист, переводчик Юрий Прохасько; декан Киево-Могилянской Бизнес-Школы Александр Саврук; литератературовед Элеонора Соловей; директор Музея Шевченко Дмитрий Стус и главный редактор издательства "Дух и Литера" Леонид Финберг.

Генеральный медиапартнер церемонии - телеканал "Еспресо".





