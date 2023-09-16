Откуда Украина будет брать деньги в 2024 году: экономист Пендзин о втором бюджете войны

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"О бюджете, я думаю, что это сегодня самый главный вопрос, который волнует правительство, Министерство финансов, президента Украины. Смотрите, на самом деле 1 653 трлн грн - это наши доходы по общему фонду государственного бюджета, также где-то на уровне 200 млрд грн мы получим по спецфонду, и все это пойдет на безопасность и оборону. А вот расходы у нас с вами 3,1 трлн грн. Разница катастрофическая, и она является макрофинансовой помощью наших партнеров. И тут начинается самая большая проблема. В этом году мы получили от наших партнеров, еще должны дополучить, сумму где-то порядка $37-38 млрд, если $3,3 млрд нам дадут, то будет более $40 млрд. Мы ждем подтверждения этой дополнительной суммы в $3,3 млрд. Из них 18 млрд евро мы получили из Евросоюза", - прокомментировал экономист.

Олег Пендзин отметил, что на следующий год для того, чтобы свести концы с концами, нам нужна примерно такая же сумма, которую мы получили в этом году. И здесь начинаются самые большие вопросы. Однако не просто так в Украину приезжал министр финансов Великобритании, приезжали очень уважаемые особы из Японии, Южной Кореи. Также был господин Блинкен, привезший четкую позицию по финансированию.

"По моим данным, на сегодняшний момент есть четкая позиция, что Евросоюз планирует на следующий год нам дать около 9-9,5 млрд евро. Хочу напомнить, что в этом году было предоставлено 18 млрд евро. Евросоюз подтвердил, что в период с 2024 по 2027 год он нам дает 50 млрд евро, но по годам эти суммы не разбиты. Даже, если поделить поровну, то 18 млрд евро ежегодно не получается. А получается следующее: если мы с вами вспомним 2022-й год, то разницу между ожиданием макрофинансовой помощью и тем, что мы физически получили, Национальный банк Украины перекрывал печатанием денег. За 22-й год было напечатано 400 млрд грн, собственно "благодаря" им, мы имеем сегодня официальный курс гривни 36,6, а реально где-то на уровне 38 с хвостиком. На следующий год, если будут проблемы, остается такая опасность. То есть, если не будет должного финансирования, Минфин вынужден будет печатать военные облигации, которые будет выкупать Национальный банк Украины", - пояснил член Экономического дискуссионного клуба.

Пендзин добавил, что вообще следующий год чрезвычайно проблемен с точки зрения еще и политических изменений, которые ожидают в первую очередь в США, где в ноябре состоятся выборы президента. Соответственно, будут несколько иначе направлены акценты внимания как американского общества, так и администрации президента Соединенных Штатов Америки.



"Я бы не был настолько пессимистичен. Думаю, что следующий год будет мало чем отличаться по финансам от 2023-го года, по крайней мере точно до сентября 2024-го года. А там посмотрим, какие будут ожидания по президентской компании в США. Потому что в реальной действительности мы зависим от американцев не только по макрофинансовой помощи, но и по военно-технической, что в принципе чрезвычайно важно для нас", - резюмировал аналитик.