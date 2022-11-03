От рядовых представителей "глубинного народа" из какого-то глубокого задупья и до хипстеров и интеллектуалов – все единственные в желании "приказать хохлов". Хотя почему только "хахлов"? Честно говоря, к другим народам россияне относятся отнюдь не лучше – даже если без ненависти, то как минимум, с пренебрежением, достаточно услышать как они называют всех чужих: пиндосы, гейропейцы, черно…пые, чурки и т.д.

Понятно, что вынесенный в заголовок вопрос нуждается в серьезном исследовании и я уверен, что на эту тему еще будет написано немало толстых монографий, а пока поделюсь некоторыми мыслями по поводу. На сегодняшний день наиболее распространенными версиями ответа на поставленный вопрос являются две – оба происходят из области т. н. "народной социологии" или, как когда-то говорили, из "взгляда банальной эрудиции" - и, конечно, обе неправильны, как чаще всего случается со всеми простыми ответами на непростые вопросы.

Первая – что такова натура россиян, они просто от природы "плохие люди". Этот подход очевидно антинаучен, так как все люди, которые сегодня заселяют Землю, являются представителями одного биологического вида, который согласно классификации Карла Линнея имеет гордое название Homo sapiens sapiens. Конечно, по-моему, с этим sapiens sapiens Линней передал углу меда, но сейчас не об этом.

Вторая версия – россияне подверглись влиянию преступной пропаганды. Она бытует преимущественно в среде русофилов, мол, "Путин виноват".

Однако наука и практика учит, что невозможно убедить человека (а тем более сообщество) думать, чувствовать или делать что-то к чему он не имеет внутренней склонности. Уверенность во всемогуществе пропаганды есть лишь разновидность теории заговора, на самом деле ни одна пропаганда не будет действенной, если не опирается на уже существующие ожидания и запросы массового сознания.

По-моему, причина коренится в другом. Россияне не просто провозгласили себя правопреемниками Советского Союза, они на самом деле являются заседателями советского наследия, неотделимой частью которого является тип личности, т. н. homo soveticus. Он был рожден в атмосфере страха и надежды, когда с одной стороны власть могла сделать с человеком все, что ему заблагорассудится, с другой – только с властью были связаны надежды на улучшение жизни, а потому базовыми характеристиками homo soveticus были социальная пассивность, патернализм , некритическое восприятие действительности Для объединения подобных людей в единое сообщество, советская власть использовала образ врага: интервентов, империалистов, националистов, кулаков, подкулаков, вредителей, попов, фашистов, натовцев, китайцев, американцев и т.д.

В РФ в этом плане ничего не изменилось, власти взяли на вооружение практику СССР. Приблизительно с 1993 года российское руководство оставило попытки объединить общество развивая современные политические и экономические институты, науку, искусство, систему индивидуальных достижений. Вместо этого была сделана ставка на возрождение советских практик, актуализировав в общественном сознании привычную для нее атмосферу страха и угрозы. Особенно усилилась эта тенденция при Путине, при котором легитимация существующей социальной системы связывается только с образом врага: чеченцы, исламские террористы, НАТО, Украина – все они хотят погубить Россию, потому что завидуют ее величию и посягают на ее природные богатства. А власти защищают Россию и ее народ от злых и коварных врагов.

Нынешнее российское общество – это совокупность атомизированных людей, которые относятся друг к другу с недоверием и враждой, не имеют других связей, кроме традиционных и объединены лишь общей зависимостью от власти, обеспечивающей их минимальные запросы, но требующей максимальной социальной пассивности и постоянно устрашает врагами, защитить от которых может только она, власть. Ненависть россиян к выдуманным врагам – это проекция их отношения к ним самим, следствие неуважения к себе.

Возникает закономерный вопрос: украинцы также выходцы из Советского Союза, почему же в нашем обществе не поселилась всеобъемлющая ненависть и пренебрежение к самим себе и окружающему миру?

Да, украинское общество, как и советское общество в целом, не было модерным. Несмотря на определенные достижения в области науки и промышленности, главным образом в ВПК, советское общество было иерархическим, без политических и экономических институтов, без ориентации на индивидуальные достижения. Однако, выйдя из одной точки, россияне и украинцы на определенном этапе вернули в разные стороны. Россияне с присущей им тщеславием принялись отрицать и отвергать западные образцы, лелеять имперский ресентимент, то украинцы наоборот стали активно перенимать ценности западной культуры и организацию общества. И пусть у украинцев удавалось далеко не все, усваивалось медленно и не полностью через пень-колоду, однако мы за 30 лет уже немало достигли в процессе строительства открытого общества с присущей ему взаимной солидарностью и позитивным взглядом на мир – в этом основная разница.

Специально для Еспресо.

Об авторе. Игорь Танчин, политолог, журналист.

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