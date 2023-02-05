Теперь будет еще один портал в ад. Но антропологическое.

Мальчики насиловали девушек и снимали. В ленте спрашивают, откуда у них такие нормы поведения?

Я вам расскажу, потому что это несложно. В предыстории у ребят бинанс и рефанд из АлиЭкспресса. То есть схемы интернет-скорообогащения, последняя откровенно мошенническая. Где они взяли эти схемы? На российских форумах о том, как быстро заработать много денег в Интернете.

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Откуда формат блога с издевательством над девушками? Тоже от популярного российского блоггера – к счастью, забыл имя.

То есть да. Это и есть то же влияние русского информационного пространства. Это словосочетание в 90% случаев употребляют неправильно — ни к чему, к тому, что не нравится автору — но вот именно в этом случае это самое оно. Так бывает.

Это и есть то же влияние русского информационного пространства. Это словосочетание в 90% случаев употребляют неправильно — ни к чему, что не нравится автору — но вот именно в этом случае это самое оно. Так бывает

Теперь же дискотека.

Ребята все 2000-х годов рождения. Большую часть их сознательной жизни с РФ идет война.

Ребята все из западных регионов (кажется, из зачинщиков — один из Франковска, один из Хмельнитчины).

Ребята все абсолютно украиноязычные и абсолютно украиноязычной среды.

Ребята считают себя патриотами — говорят, часть "заработанных" средств действительно давали на волонтерку.

Отдельный привет тем, кто считает, что между народами есть только символическая (язык-одежда-праздники-герои), а не менталитетная (модели поведения, представления о том, что можно, а чего нельзя) разница

Вот хрен помогло. На выходе – маленькие свнпс, которые не просто копируют, но и несут в массы лучшие (сарказм) соседские традиции.

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Это прямой урок сразу всем. В первую очередь, тем комсомольским долбограям, которые действительно верят, что мы когда-нибудь отгородимся от РФ настолько, что в семье детей можно будет и не воспитывать, все равно дерьма не наберутся. Во вторую очередь, тем, кто рассказывает, что есть какие-то отдельные регионы и социальные условия, которые защищены от такого влияния, а есть те, что уязвимы. И отдельный привет тем, кто считает, что между народами есть лишь символическая (язык-одежда-праздники-герои), а не менталитетная (модели поведения, представления, что можно, а чего нельзя) разница.

Ну вот вам, родные, прямой джек-пот.

Откуда оно у них? Оттуда.

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Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель

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