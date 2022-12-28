То, что у россиян сначала идут Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов, а потом танки – это уже давно вроде ни для кого не новость. И даже если еще и Чайковского с Большим театром добавить, и даже если всю их так называемую культуру, танки все равно потом должны быть обязательно. Без танков их культура и культура, без этого прикладного применения для русского ума культура теряет всякий смысл.

Без танков русская культура и не культура, без этого прикладного применения для русского ума культура теряет всякий смысл

Кажется, это известно всем, даже венграм. Конечно, если их ковырнуть глубже и отмыть от Орбана, то данное последнему путинское обещание отдать Закарпатье после того, как будет захвачена Украина, очевидно, не более чем дешевая замануха. Ведь российские танки на улицах Будапешта непременно снова появились бы. Рано или поздно, но обязательно. Неслучайно по этой теме уже после Путина ностальгировал другой выкормыш – Рогозин, вспоминая, как брали Берлин и Будапешт. Правда, это было до того, как ему в донецком ресторане оторвало кусок гениталии. Может, за это и оторвало, что лишнее хлопал.

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Впрочем, кроме толстоевских в роли дырявой ширмы, из-за которой выглядят танковые дула, был в рашке еще один автор, чье имя нынешнее кагебистское племя вспоминает гораздо реже, но на примере которого нагляднее видно откуда в их темном царстве растет зло. И автор этот – Солженицын. Почему последователи Берии нечасто его вспоминают, понять не трудно, потому что тогда нужно вспоминать и ГУЛАГ, и почему этот автор в свое время там оказался, а потом еще и был лишен гражданства и выперт из любимой страны. Но ведь, как известно, ничто так не объединяет русских, даже вертухая-кагебиста с бывшим зеком, как ненависть к Украине. Вот и Солженицын, хоть и настрадался от сталинской опричнины, но имперского духа это из него отнюдь не выветрилось, скорее наоборот. Еще летом 1990-го он обнародовал свой известный трактат, где, тогда еще со своего американского далекого, размышлял, как им теперь "обустроит Россию". Ведь их нерушимый союз уже начинал трещать по швам, а швами оказались границы так называемых союзных республик.

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Сознательно и, как всегда, назло нам путая "руський" с "русским", Солженицын жаловался, что много "исконно русских" земель отошло в том числе и Украине. Конечно, не обошлось и без наездов на украинский язык, без этого, очевидно, не может обойтись ни один русский, особенно писатель

Так вот, еще тогда, сознательно и, как всегда, назло нам путая "русский" с "русским", Солженицын жаловался, что много "исконно русских" земель отошло, в том числе и Украине. Конечно, не обошлось и без наездов на украинский язык, без этого, очевидно, не может обойтись ни один русский, особенно писатель. Солженицын уловил тогда момент и один из первых начал говорить о возвращении от советской империи к традиционной русской, убеждая своих читателей, что "тюрьма народов" была не такой уж тюрьмой... Этим нарративом они живут до сих пор.

Называть черное белым, выдавать чужое за свое, заграбастать и присоединить, а если это не удастся, то хотя бы осквернить и загадить – это, как видим, до сих пор вдохновляет. Своего рода это их российская национальная идея. И именно этим "вернуть свайо", уже не таясь, объясняет перед россиянами нынешнюю военную агрессию против Украины Путин, и русский народ в тех его имперских, неоколониальных, реваншистских потугах, как видим, поддерживает, по крайней мере, пока. Они живут прошлым величием, в основном ими самими же и вымышленными, и с помощью пропаганды на протяжении десятилетий, или даже веков, вбитой в их головы.

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Именно этим "вернуть свайо", уже не скрывая, объясняет перед россиянами нынешнюю военную агрессию против Украины Путин, и русский народ в тех его имперских, неоколониальных, реваншистских потугах, как видим, поддерживает

Конечно, от этого и большинство их проблем. И можно было бы и не обращать на это внимания, например на бедные экса Медведева, если бы не этот раскрученный ими молох войны... Впрочем, зная откуда растет зло, можно вычислить и в каком яйце, под какой уткой следует искать и Кащеевую иглу путинского режима. И над этим уже активно трудятся наши Вооруженные силы.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ГУК ПС.

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