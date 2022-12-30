"Откуда он вообще взялся? 5 лет назад он был никем", - Фьюри унизительно высказался об Усике
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о бое с украинским боксером Александром Усиком
Об этом сообщает Mirror.
"У остальных были подгузники, когда я думал о Кличко. О них даже не думали. Усик? Когда он стал профессионалом? А Джошуа? 2012, 2013? Когда они боксировали на Олимпиаде-2012, я уже был в пятерке лучших в мир. Дрался в элиминаторе против Каннингема в Мэдисон-сквер-гарден. А Усик с Джошуа тогда еще в майках прыгали на ринге, поэтому не думал о них... Откуда он вообще взялся? Усик – достойный соперник, но 5 лет назад он был никем, о нем никто не думал", - сказал Тайсон Фьюри.
Британец Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета)
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 19 декабря Александр Красюк заявил, что если бой Александра Усика против Тайсона Фьюри не состоится до 4 марта 2023 года, то боксеры не встретятся никогда.
- 20 декабря Фьюри заявил, что готов провести сразу два поединка против Усика.
- 24 декабря стало известно, что Тайсон Фьюри согласился встретиться с Александром Усиком в феврале 2023 года.
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