Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт "Откуда он вообще взялся? 5 лет назад он был никем", - Фьюри унизительно высказался об Усике

"Откуда он вообще взялся? 5 лет назад он был никем", - Фьюри унизительно высказался об Усике

30 декабря, 2022 пятница
01:16
Спорт

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о бое с украинским боксером Александром Усиком

Об этом сообщает Mirror.

"У остальных были подгузники, когда я думал о Кличко. О них даже не думали. Усик? Когда он стал профессионалом? А Джошуа? 2012, 2013? Когда они боксировали на Олимпиаде-2012, я уже был в пятерке лучших в мир. Дрался в элиминаторе против Каннингема в Мэдисон-сквер-гарден. А Усик с Джошуа тогда еще в майках прыгали на ринге, поэтому не думал о них... Откуда он вообще взялся? Усик – достойный соперник, но 5 лет назад он был никем, о нем никто не думал", - сказал Тайсон Фьюри.

Британец Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета)

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Бокс
Тайсон Фьюри
Читайте также:
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
28 декабря, 2022 среда
"Позор, поражение, развал": в СНБО ответили на требование Кремля признать аннексию 4 областей в мирном плане
Кирило Буданов
29 декабря, 2022 четверг
Буданов: Ситуация на фронте зашла в тупик, Украина ждет новых поставок оружия
ЗСУ
Автор Владимир Остапчук
28 декабря, 2022 среда
Война с Россией продлится еще несколько лет – эксперт из Вест-Поинта Лиам Коллинз
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.9
    Покупка 39.9
    Продажа 40.65
  • EUR
    Покупка 41.4
    Продажа 42.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
30 декабря
01:29
У Viber появился чат-бот "Пункты Несокрушимости"
00:45
Ла Лига: "Атлетико" победил "Эльче" в матче с тремя красными карточками
00:27
Россия обстреляла Сумщину из вертолета, минометов и беспилотником. Поврежден частный дом
2022, четверг
29 декабря
23:58
Умерла британская дизайнер и модельер Вивьен Вествуд
23:56
"Сбиты 54 ракеты, 11 ударных дронов": Зеленский поблагодарил военных и энергетиков за отражение атаки РФ
23:40
Андрей Ермак и Владимир Зеленский
Ермак: Зеленский должен баллотироваться на второй срок
23:13
Майя Санду
Молдова должна стать членом ЕС к концу этого десятилетия, - Майя Санду
22:57
На фото вертоліт Ка-52
В небе над Бердянском много вертолетов РФ, предположительно свозящих раненых, - горсовет
22:26
зерно
На Днепропетровщине урожай зерна собрали на треть меньше, чем годом ранее
22:21
OCCRP признал основателя ЧВК Вагнера Пригожина "человеком года" в номинации "организованная преступность и коррупция"
21:46
Трое погибших и шесть раненых: МВД рассказало о последствиях ракетного удара по Украине 29 декабря
21:35
Обзор
Массированные российские ракетные обстрелы, помощь Украине от Запада и новогодняя ночь в Польше без фейерверков. Мировые СМИ об Украине 29 декабря
21:23
Руководители разведки США и Британии рассказали, как пытались предотвратить большую войну в Украине
21:15
Обновлено
Минобороны и ВСУ о якобы падении украинской ракеты в Беларуси: "Не исключена провокация со стороны РФ"
21:13
Умер легендарный бразильский футболист Пеле
20:21
Эксклюзив
Герасимов и Шойгу могут покинуть Пригожина возле Бахмута, чтобы тот показал, какой он полководец, - военный эксперт Мусиенко
20:14
Нидерланды изменили условия предоставления автоматического убежища россиянам - беглецам от мобилизации
20:09
Эксклюзив
Оккупанты в Мариуполе чувствуют себя спокойно: привозили свои семьи под Новый год и открывали дискотеки, - советник мэра Андрющенко
20:07
Ракеты ATACMS – "именно то, что Украине сейчас нужно", - генерал Ходжес
20:05
OPINION
Русская елка в Сербии. Подарок с намеком?
20:00
Обзор
Победные новости 309-го дня войны: украинское ПВО сбивает 80% российских ракет, Жадан получил медаль, а Британия выделит Украине миллиарды
19:48
В 2023 году выйдет документальный фильм о Стене Ли, создателе Человека-паука
19:40
В ЕС выступили против ограничений на поездки в Китай, несмотря на вспышку эпидемии коронавируса
19:36
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:34
В Киеве уровень доступности электроэнергии высок, есть шансы на днях вернуться к тому, что был перед обстрелами, - гендиректор Yasno
19:19
Оккупанты незаконно вывозят медработников из Донецка в Мариуполь, а в Луганской области лечат более 100 вагнеровцев, - Генштаб
19:14
Президент Украины подписал Закон "О медиа"
19:06
Эксклюзив
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
К весне у россиян закончатся ракеты, а дальше они смогут производить один залп на три месяца, - военный эксперт Свитан
19:00
Обзор
Как приготовить вкусности без света: ТОП-7 советов к новогоднему столу
18:44
Михаил Саакашвили
"Развитие деменции в результате интоксикации тяжелыми металлами": американский врач в суде дал показания о состоянии Саакашвили
18:30
Договоренность об иранских ракетах для РФ есть, однако Тегеран еще размышляет, - пресс-секретарь ГУР Юсов
18:25
Стивен Кинг озвучил самое заветное желание на новый год
18:15
ВСУ приблизились к Кременной, россияне готовятся обороняться возле Луганска, - Генштаб
18:09
OPINION
Наталья Диденко
Недолюбленный декабрь
17:54
В Украине из-за войны повреждено или разрушено более 25 тыс. км дорог
17:54
Нападение России с территории Беларуси вполне реально, потому что это стратегическое преимущество Путина – оппозиционер Латушко
17:53
С начала полномасштабного вторжения Зеленский провел 352 официальных международных телефонных разговора
17:52
Эксклюзив
Эвакуационный поезд медназначения вывез с прифронтовых территорий 2,5 тыс. пациентов, - координатор проектов "Врачей без границ"
17:28
Анонс
"Истории войны", 18:00. Эффект накопления ракетного террора бездействует. Россию ждет трибунал
17:23
Спонсором мемориального центра "Бабий Яр" стал фонд семьи миллиардера Блаватника
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV