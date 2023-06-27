Напрасно вы напали на Лободу. Она не причина, а следствие.

То, что она выступает в Харькове и получает овации, говорит только об одном — у части населения она, Ани Лорак и прочая певческая вата воспринимается как нормальное, адекватное и не зашкваренное.

Проблема с людьми. Проблема с информационным пространством, в котором нет системного формирования отношения к Лободе и прочим. И это нам еще отзовется.

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Единственное за что нужно критиковать Лободу — за слова: "Ну, кто тебе дал деньги". Она искренне верит, что свою позицию проявляют за деньги. Только за деньги. И сама позиция формируется на основании того, кто дал деньги.

Но она одна такая? Наши граждане пишут: "Ты критикуешь за то, что тебе заплатили", "Ты так говоришь, потому что завидуешь", "Не у корыта, вот и критикуешь". Они меряют по себе. И Лобода меряет по себе.

С людьми нужно работать. Иначе они остаются такими – тупыми, примитивными и жадными. Ну, как Лобода.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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