Я до сих пор не имею однозначного мнения на этот счет. Да, никто из нас и из союзников не верит в гекатомбы, о которых говорит Кремль - "один россиянин на восьмерых украинцев". Кроме того, заметная часть общества настолько успокаивается героическими сюжетами и отсутствием цифр потерь, что вообще забывает о военных действиях, воспринимает войну как отражение постоянных терактов посредством шахедов и ракет. То, что в то же время гибнут десятки и сотни в шансах, бесполезно исчезает из фокуса внимания. Вроде есть, а вроде и нет.

Я понимаю аргументы соответствующих служб "если мы обнародуем цифры потерь, мужчины, убегая, просто порвут границу изнутри". С другой стороны, кто хотел убежать от войны, уже давно за границей. Остались только те, кто потенциально готов воевать. Или нет денег на обеспечение выезда. И все равно пойдет воевать.

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Потому что многие мои друзья на фронте уже долгие месяцы без ротации. А люди не железо – хоть даже железо устает. Соответственно, для того, что отдохнули от сдерживания врага одни — их должны заменить на передке другие. А тех еще другие.

Хотя я все равно считаю лицемерной ложью заявления скандально известного персонажа "будут воевать все". Неправда. Будут воевать все, кто имеет на это желание и/или не имеет денег откупиться или убежать. Это точно не "все", а где-то от половины до двух третей "всех". И, возможно, часть из них настроит на убийство кафира именно знание о реальном количестве погибших.

Но в целом я пока не определился в этом вопросе. А что вы думаете?

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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