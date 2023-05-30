Об этом информирует пресс-служба МВФ .

"Сотрудники Международного валютного фонда и украинские власти достигли на рабочем уровне согласия по обновленному набору экономических и финансовых политик для первого пересмотра в рамках 4-летней программы расширенного финансирования", - говорится в заявлении.

Сообщается, что соглашение подлежит утверждению Советом исполнительных директоров МВФ.

Украина выполнила все количественные показатели эффективности за апрель и структурные маяки за май. Это позволило рассматривать вопрос о предоставлении около 900 млн долларов.

В МВФ отмечают, что экономика нашей страны показывает чрезвычайную стабильность, а последние экономические события свидетельствуют о постепенном экономическом восстановлении в 2023 году. При этом перспективы остаются очень неопределенными из-за войны.

Что известно о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом

31 марта Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил наибольшую финансовую помощь для Украины с начала полномасштабной войны – она составит $15,6 млрд.

Уже 3 апреля Украина получила от МВФ первый транш в размере около 2,7 млрд долларов в рамках новой программы расширенного финансирования.

В мае президент Владимир Зеленский подписал закон , вводящий правила распределения и отчетности о средствах на спецсчетах, которые открыты в НБУ для поддержки Украины. Он являлся требованием МВФ.

23 мая миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем начала работу в Украине. Она оценит прогресс власти при выполнении условий программы.