Открывает путь к траншу в $900 млн: Украина и МВФ пересмотрели программу сотрудничества
Международный валютный фонд и власти Украины достигли соглашения на уровне экспертов по первому пересмотру программы расширенного финансирования. Это открывает путь к траншу в $900 млн
Об этом информирует пресс-служба МВФ .
"Сотрудники Международного валютного фонда и украинские власти достигли на рабочем уровне согласия по обновленному набору экономических и финансовых политик для первого пересмотра в рамках 4-летней программы расширенного финансирования", - говорится в заявлении.
Сообщается, что соглашение подлежит утверждению Советом исполнительных директоров МВФ.
Украина выполнила все количественные показатели эффективности за апрель и структурные маяки за май. Это позволило рассматривать вопрос о предоставлении около 900 млн долларов.
В МВФ отмечают, что экономика нашей страны показывает чрезвычайную стабильность, а последние экономические события свидетельствуют о постепенном экономическом восстановлении в 2023 году. При этом перспективы остаются очень неопределенными из-за войны.
Что известно о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом
31 марта Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил наибольшую финансовую помощь для Украины с начала полномасштабной войны – она составит $15,6 млрд.
Уже 3 апреля Украина получила от МВФ первый транш в размере около 2,7 млрд долларов в рамках новой программы расширенного финансирования.
В мае президент Владимир Зеленский подписал закон , вводящий правила распределения и отчетности о средствах на спецсчетах, которые открыты в НБУ для поддержки Украины. Он являлся требованием МВФ.
23 мая миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем начала работу в Украине. Она оценит прогресс власти при выполнении условий программы.
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