"Открываем киберфронт": СБУ призвала украинцев сообщать в чат-бот об уязвимости киберзащиты российских объектов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.



"За прошедшие дни мы получили много полезной информации о перемещении врага и его ДРГ. Благодаря вам многие оккупанты были уничтожены. А с сегодняшнего дня в чат-боте @stop_russian_war_bot появилась новая функция - для борьбы на киберфронте. Если вы заметили любые уязвимые точки в киберзащите российских объектов (баги, бэкдоры, входы, логины и пароли) – обязательно сообщайте о них чат-боту", – говорится в сообщении.



Это могут быть уязвимости в электронной почте, вебсайтах, онлайн-банкинге, системах управления, компьютерных сетях, центрах сертификации, ключах, мессенджерах, соцсетях.



"Украинские киберспециалисты используют эту информацию, чтобы бороться с оккупантом! Функция передачи таких данных доступна в разделе чат-бота "Киберфронт". Остановим российские войска вместе - на нашей земле и в нашем киберпространстве", - отметили в службе.

Напомним, 26 февраля в Украине был создан специальный чат-бот для сообщений о передвижении врага.