"Открываем киберфронт": СБУ призвала украинцев сообщать в чат-бот об уязвимости киберзащиты российских объектов
СБУ призвала граждан помогать украинским киберспециалистам взламывать ресурсы захватчика - сообщить об уязвимости киберзащиты российских объектов можно в разделе "Киберзащита"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.
"За прошедшие дни мы получили много полезной информации о перемещении врага и его ДРГ. Благодаря вам многие оккупанты были уничтожены. А с сегодняшнего дня в чат-боте @stop_russian_war_bot появилась новая функция - для борьбы на киберфронте. Если вы заметили любые уязвимые точки в киберзащите российских объектов (баги, бэкдоры, входы, логины и пароли) – обязательно сообщайте о них чат-боту", – говорится в сообщении.
Это могут быть уязвимости в электронной почте, вебсайтах, онлайн-банкинге, системах управления, компьютерных сетях, центрах сертификации, ключах, мессенджерах, соцсетях.
"Украинские киберспециалисты используют эту информацию, чтобы бороться с оккупантом! Функция передачи таких данных доступна в разделе чат-бота "Киберфронт". Остановим российские войска вместе - на нашей земле и в нашем киберпространстве", - отметили в службе.
- Напомним, 26 февраля в Украине был создан специальный чат-бот для сообщений о передвижении врага.
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