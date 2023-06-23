Об этом заявили участники Ассоциации ритейлеров Украины.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что крупные ритейлеры не участвуют в закупках продуктов питания для Министерства обороны Украины через систему Prozorro. Однако эта информация не соответствует действительности.

Они подтвердили свою вовлеченность в процесс, в частности, в части предоставления предложений, которые могли бы улучшить условия государственных закупок. Ассоциация предлагала привлекать национальных производителей продовольствия для обеспечения стабильных поставок по установленной цене на весь период контракта.

"В условиях войны для ритейла главной задачей остается обеспечение продовольственной безопасности и достаточного количества продовольственных запасов для населения, быстрое реагирование на форс-мажорные обстоятельства, которые могут возникать в связи с агрессией российской федерации. В своих предложениях ритейлеры предлагали в настоящее время привлечь закупок именно национальных производителей продуктов питания, которые смогли обеспечить гарантированное количество поставок продуктов питания по постоянной и прогнозируемой цене на все время действия контракта, ведь стоимость товаров розничного рынка зависит от изменения закупочных цен, устанавливаемых производителями (поставщиками) и которые могут изменяться гораздо чаще, чем это определено условиями контрактов с Минобороны", - говорится в заявлении Ассоциации ритейлеров Украины.

По словам представителей организации, такой механизм позволит четко сформировать самую низкую цену за лот продуктов питания, а также отдельно за услуги логистических операторов. Чтобы рассчитать минимальную стоимость логистики, участники должны также понимать плановость и четко определенные регионы доставки продуктов на весь период действия контракта.

"Учитывая уже достигнутые положительные результаты по снижению цены по лотам, которые произошли в системе закупок Prozorro, ритейл приветствует начало изменений и готов в дальнейшем участвовать в обсуждении и усовершенствовании модели проведения государственных закупок Министерством обороны Украины, которая позволила бы наибольшему количеству участников присоединиться к данному процессу ", - заключает Ассоциация ритейлеров Украины."